Sabancı Holding'in yeni CEO'su Kıvanç Zaimler kimdir?

Sabancı Holding'den 29 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, 2008'den bu yana Sabancı Topluluğu bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve yaklaşık 7 yıldır da Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevini yürüten Zaimler, 1 Haziran itibarıyla CEO olarak görev yapacak. İşte Kıvanç Zaimler'in biyografisi...

KIVANÇ ZAİMLER HAKKINDA

1 Haziran itibarıyla Sabancı Holding CEO'su olarak göreve başlayacak olana Kıvanç Zaimler, uzun yıllar Sabancı Topluluğu'nda görev aldı.

1969 doğumlu olan Kıvanç Zaimler İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü.

Holding'den yapılan açıklamada ise Zaimler'in biyografisi şöyle paylaşılıyor: 2018-2025 arasında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yaptı.

Zaimler, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim'in yanı sıra, Sabancı'nın ABD merkezli yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarını yürüten Sabancı İklim Teknolojileri şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Son dönemde, Sabancı Topluluğu'nun otomotiv sektöründeki iştiraki Temsa'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Zaimler, görevleri boyunca hem Türkiye'de hem uluslararası pazarlarda enerji ve teknoloji odaklı büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesine liderlik etti.

Zaimler, 2008'de katıldığı Enerjisa'da ticaret, dağıtım ve perakende alanlarında üst düzey görevler üstlendi, 2016-2018 arasında CEO olarak şirketin halka arz sürecine liderlik etti.

Enerji alanındaki liderliğine ek olarak Zaimler, SabancıDx'in dönüşüm sürecine Yönetim Kurulu Başkanı olarak katkı sağlamış, Aksigorta ve Agesa'da da yönetim kurulu düzeyinde aktif roller üstlendi.

Sabancı Topluluğu'na katılmadan önce farklı sektörlerde yöneticilik yapan Zaimler, iş hayatına 1992'de adım attı.

İstanbul Erkek Lisesi ve İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Zaimler, eğitimine Berlin Teknik Üniversitesi'nde devam ederek, uluslararası akademik birikimini kariyerine yansıttı.

Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası platformlarda da etkin görevlerde bulunan Zaimler, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, IICEC (İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Başkanlığı ve TÜSİAD Enerji Yuvarlak Masa Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu..

Zaimler, halen COP İklim Zirveleri ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi küresel platformlarda Türkiye'yi ve Sabancı Topluluğu'nu temsilen aktif rol alıyor.