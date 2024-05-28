TSPB'de ilk kadın başkan: Pamir Karagöz kimdir?

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TSPB’nin 24. Olağan Genel Kurul toplantısı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu genel müdürlerinin yanı sıra TSPB Yönetim Kurulu ve üyelerinin katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Genel Kurul'da, TSPB’nin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi. Seçimlerin ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pamir Karagöz TSPB başkanlığına seçildi. Karagöz, TSPB'nin ilk kadın başkanı oldu.

-Öztop yönetim bayrağını Karagöz’e teslim etti

2021 yılından bu yana TSPB’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten İbrahim Öztop, Pamir Karagöz’e yeni dönem yönetim bayrağını teslim etti. Karagöz, “Sürdürülebilir ve güçlü sermaye piyasaları için finans kurumlarımızın ve halka açık şirketlerimizin yönetim kurullarında kadın temsilinin artması gerekliliğine inanıyorum. Birliğimizin ilk kadın yönetim kurulu başkanı olmaktan gurur duyuyor ve şirketlerimize örnek teşkil etmesini diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesi konusunun yeni dönemde de odak noktası olacağını ifade eden Karagöz, sözlerini şöyle tamamladı: “Finans sektörünün en kapsayıcı meslek örgütü olan TSPB olarak sektörümüze güçlü katma değer sağlayan etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Finansal okuryazarlığını ve sermaye piyasaları okuryazarlığını başta yatırımcılarımız olmak üzere toplumumuzun geneline yaymak, sermaye piyasalarımızın büyümesi ve derinleşmesini sağlamak, yatırım ekosistemimizi güçlendirmek için faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Türkiye sermaye piyasalarının bölgesel merkez olması amacıyla yabancı yatırımcıların piyasalarımıza katılımını artırmak için yoğun çaba içerisinde olacağız”

PAMİR KARAGÖZ KİMDİR?

Peki, Pamir Karagöz kimdir? Paylaşılan biyografiye göre Profesyonel iş hayatına Deloitte Türkiye’de denetçi olarak başlayan Pamir Karagöz, 1999-2008 yıllarını kapsayan dönemde Citibank Türkiye’de Bireysel Bankacılık, Strateji, Satış, Varlık Bankacılığı gibi çeşitli görevlerde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2008 yılında başladığı Barclays’da üst düzey yönetici olarak sorumlu olduğu ülkelerde yeni giriş stratejileri, ürün geliştirme, müşteri değer yönetimi ve stratejik kanal yönetimi konularında faaliyetlerde bulundu.

Pamir Karagöz, Şubat 2018’den bu yana sürdürdüğü QNB Finansinvest Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Mart 2024’te QNB grubunun dijital varlık şirketi olan QNB Dijital Varlık A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Bankacılık ve sermaye piyasalarında yurt içi ve yurt dışında 26 yıllık tecrübeye sahip Karagöz, Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Hindistan, Endonezya, Mısır, Pakistan ve Afrika ülkelerinde strateji, satış, pazarlama, ürün, kanal ve segment yönetimine liderlik etti.

2018’den bu yana TSPB Yönetim ve Denetim Kurulu’nda yer alan Pamir Karagöz, Kasım 2020’den bu yana Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu’nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Pamir Karagöz, bu yıl Ekonomist Dergisi'nin '50 Kadın Ceo' araştırmasında da ödül almıştı.

EKONOMİST ARŞİVİNDEN PAMİR KARAGÖZ