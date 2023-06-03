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Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu getirildi. Peki Kabine'nin yeni isimlerinden biri olan Abdulkadir Uraloğlu kimdir?

03 Haziran 2023 | 23:18
Son Güncellenme: 03 Haziran 2023 | 23:52
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Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabineyi açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu oldu.  Peki, Abdulkadir Uraloğlu kimdir? İşte biyografisi...

Abdulkadir Uraloğlu kimdir?

 AA'nın geçtiği habere göre Abdulkadir Uraloğlu'nun biyografisi şöyle: 

  • Abdulkadir Uraloğlu, 1966'da Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988'de mezun olan Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde saha mühendisi olarak görev yaptı.
  • Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989'da Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü'nde etüt ekip mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, 1990-1998 yıllarında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde etüt ekip mühendisi, kontrol mühendisi ve kontrol şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi. 2003'te Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan Uraloğlu, 2005'te Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006'da da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.
  • Uraloğlu, 2009'da kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilirken, tekrar Samsun'a dönerek toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.
  • 2012'de İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.
  • Uraloğlu, 2003'te başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan bölünmüş yolların, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolların, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve yap-işlet-devret otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.
  • Ülkenin kara yolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten Uraloğlu, aynı zamanda kara yolları makine parkının yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem veriyor.
  • Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüten Abdulkadir Uraloğlu, evli ve üç çocuk babası.

 

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