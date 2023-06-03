Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan, TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Göreve Başlama Töreni'ne katılan liderler onuruna akşam yemeği verdi.

Erdoğan daha sonra Çankaya Köşkü'nde kabineyi açıkladı. Yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yerlerini korudu. 2 bakanlık dışında kabine tamamen yenilendi.

YENİ KABİNEDE KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu