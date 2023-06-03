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Yeni kabine açıklandı: İşte kabine listesinde yer alan isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. İşte kabinede yer alan yeni bakanlar:

03 Haziran 2023 | 23:00
Son Güncellenme: 04 Haziran 2023 | 00:42
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Yeni kabine açıklandı: İşte kabine listesinde yer alan isimler

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan, TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Göreve Başlama Töreni'ne katılan liderler onuruna akşam yemeği verdi.
 Erdoğan daha sonra Çankaya Köşkü'nde kabineyi açıkladı. Yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yerlerini korudu. 2 bakanlık dışında kabine tamamen yenilendi.

YENİ KABİNEDE KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu

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