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Bitci Summit 2023, 4-5 Şubat'ta Bodrum’da yapılacak

Bitci Borsa'nın 2023’teki yol haritasını ve stratejilerini paylaşacağı Bitci Summit 2023, 4-5 Şubat tarihlerinde Bodrum'da yapılacak.

31 Ocak 2023 | 17:33
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Bitci Summit 2023, 4-5 Şubat'ta Bodrum’da yapılacak

Yerli kripto para borsası Bitci, Bitci Summit 2023’ü 4-5 Şubat tarihlerinde yapacağını duyurdu. 

Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, “Bitci Holding olarak 2022 yılında kurumsallaşma planlarımızın en önemli adımını tamamladık. Geçtiğimiz yıldan bu yana Bitci çatısındaki tüm şirketler tek bir kurumsal yönetimle sürdürülüyor. 2023 ise yıllardır beklediğimiz, hedeflediğimiz bir yıldı. Projelerimizin, teknolojimizin ve ürünlerimizin en büyük adımlarını bu yıl atacağız. Bu adımları atacağımız yolun haritasını da Bitci Summit 2023’te sunacağız." dedi. 

Bitci Summit 2023’e ilişkin detayları açıklayan Yeygün, “Bitci ülkemizden dünyaya açılan çok büyük bir kripto para başarı öyküsü taşıyor. 2022 yılında hız kazanan kurumsallaşma süreci de en büyük adımını 2023’te oluşturuyor. Bu adımları anlatmak için ise Bitci Summit 2023’ü gerçekleştiriyoruz. İki gün boyunca sektörümüzün kalbini Bodrum’a taşıyacak, Bitci Holding’in rotasını anlatacağız. Strateji ve yol haritamızı katılımcılarımızla ve canlı yayından bizi takip edecek olan herkese açıklamak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

 

 

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