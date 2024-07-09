Alman hükümetinin elinde nasıl bu kadar çok bitcoin var?

CNBC'nin makalesine göre Alman polisi Ocak ayı ortasında ülkenin doğusundaki Saksonya eyaletinde o dönem 2,2 milyar dolar değerinde olan 50.000'e yakın bitcoin ele geçirdi. Saksonya polisi, ele geçirilen miktarı bugüne kadar ele geçirilen en kapsamlı Bitcoin olarak nitelendirmişti. 2013 yılında faaliyet gösteren film korsanlığı sitesi Movie2k.to’nun operatörlerinden ele geçirilen kripto para Almanya Federal Kriminal Dairesi’ne ait bir kripto cüzdanına aktarıldı.

CNBC'nin haberine göre son haftalardaki bir dizi satıştan sonra bile, Almanya Federal Kriminal Polis Ofisi elinde hala yaklaşık 32,488 bitcoin tutuyor.