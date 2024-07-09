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Alman hükümetinin elinde nasıl bu kadar çok bitcoin var?

CNBC'nin haberine göre Almanya hükümeti haftalardır yüz milyonlarca dolar değerinde bitcoin satarak dünyanın en büyük kripto para birimi üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Peki, Almanya hükümetinin elinde nasıl bu kadar çok bitcoin var? Şu an Alman hükümetinin elinde ne kadar bitcoin bulunuyor?

09 Temmuz 2024 | 14:14
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2024 | 14:21
Alman hükümetinin elinde nasıl bu kadar çok bitcoin var?

CNBC'nin makalesine göre Alman polisi Ocak ayı ortasında ülkenin doğusundaki Saksonya eyaletinde o dönem 2,2 milyar dolar değerinde olan 50.000'e yakın bitcoin ele geçirdi. Saksonya polisi, ele geçirilen miktarı bugüne kadar ele geçirilen en kapsamlı Bitcoin olarak nitelendirmişti. 2013 yılında faaliyet gösteren film korsanlığı sitesi Movie2k.to’nun operatörlerinden ele geçirilen kripto para Almanya Federal Kriminal Dairesi’ne ait bir kripto cüzdanına aktarıldı.

CNBC'nin haberine göre son haftalardaki bir dizi satıştan sonra bile, Almanya Federal Kriminal Polis Ofisi elinde hala yaklaşık 32,488 bitcoin tutuyor. 

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Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
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ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
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