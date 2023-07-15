ARA
Bist 100
6437,74
1,09%
Bist 100
Dolar/TL
26,1923
0,5879%
Dolar/TL
Euro/TL
29,412
0,5984%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1228
0,0156%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1646,81
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarmış olabilir

Kripto para borsası Binance'in, 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği iddia edildi.

15 Temmuz 2023 | 03:40
0
Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarmış olabilir

The Wall Street Journal'ın konuyla ilişkili kişilere dayandırdığı haberinde, ABD'de federal soruşturmalar ve düzenleyicilerin baskılarıyla mücadele eden Binance'in iş gücünü azalttığı kaydedildi.

Son haftalarda 1000'den fazla personelin işten çıkarıldığı ifade edildi. Devam eden sürecin Binance'in çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarıldı.

Eski personel, müşteri hizmetleri çalışanlarının işten çıkarmadan ağır şekilde etkilendiğini söyledi. Binance sözcüsünün, çalışanların işten çıkarıldığını doğruladığı ancak kaç kişinin çıkarıldığını söylemeyi reddettiği aktarıldı.

Binance'in işten çıkarmalardan önce dünya çapında 8 bin çalışanı olduğu belirtildi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 1646,81 0,34%
  • ALTIN ONS 1955,66 -0,23%
  • BIST 100 6437,74 1,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1923 0,5879%
  • EURO/TURK LIRASI 29,412 0,5984%
  • EURO/USD 1,1228 0,0156%
  • INGILIZ STERLINI 1,3094 -0,31859%
  • JAPON YENI 138,792 0,535%
  • KANADA DOLARI 1,32185 0,83377%
  • RUS RUBLESI 90,25 0,1331%
Günün En Çok Okunanları
Konut satışlarında sert düşüş
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti
795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
Bakan Şimşek, TCMB Başkanı Erkan ile Hindistan'a gidecek
Bakan Şimşek, TCMB Başkanı Erkan ile Hindistan'a gidecek
Çaya 1 ayda ikinci zam
GERİ
İLERİ
Konut satışlarında sert düşüş
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
Bakan Şimşek, TCMB Başkanı Erkan ile Hindistan'a gidecek
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL