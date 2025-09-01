ARA
DOLAR
41,13
0,06%
DOLAR
EURO
48,18
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
4597,53
0,81%
GRAM ALTIN
BIST 100
11279,95
-0,07%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bitcoin 2 ayın en düşük seviyesine geldi

Bitcoin fiyatları, haftanın ilk işlem gününde 107 bin 304 dolara kadar gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü.


Bitcoin 2 ayın en düşük seviyesine geldi

Bitcoin, ABD teknoloji hisselerindeki düşüşün ardından 107 bin 304 dolar ile iki ayın en düşük seviyesine geriledi. 

Jefferies ekonomisti Mohit Kumar yayımladığı notta, yatırım bankasının yapay zeka döngüsünün henüz başlangıcında olması nedeniyle teknoloji sektörüne orta vadede olumlu baktığını belirtti. Ancak Kumar, "Son iki yılda tanık olduğumuz büyüme veya getirileri görmemiz pek olası değil" diyerek beklentileri düşürdü.

Bitcoin, şu sıralarda yüzde 1 civarında düşüşle 108 bin 71 dolardan işlem görüyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL