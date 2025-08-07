ARA
DOLAR
40,62
-0,06%
DOLAR
EURO
47,39
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4422,23
0,44%
GRAM ALTIN
BIST 100
10956,05
0,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bitcoin (BTC) neden yükseldi? 7 Ağustos 2025

7 Ağustos'a 114 bin dolar seviyesinde başlayan Bitcoin (BTC) gün içinde yükseldi. Peki bu yükselişin arkasında ne var, Bitcoin neden yükseldi?

07 Ağustos 2025 | 17:46
Bitcoin (BTC) neden yükseldi? 7 Ağustos 2025

Bitcoin’in fiyatı yaklaşık yüzde 1 artışla 31 Temmuz’dan bu yana ilk kez 116.000 dolar seviyesini aştı. Ethereum da yüzde 5’e yakın yükselerek bir haftalık zirvesine ulaştı.

Bitcoin neden yükseldi?

CNBC'nin haberine göre ABD’de Başkan Donald Trump’ın 401(k) emeklilik planlarında dijital varlıklara yatırımın önünü açacak bir başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlandığı haberi, kripto para piyasasında yükselişe yol açtı.

Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı ve CNBC tarafından doğrulanan başkanlık kararnamesi, emeklilik hesaplarının özel sermaye, gayrimenkul ve dijital varlıklar gibi alternatif yatırımlara yönelmesini mümkün kılacak. 

Kripto para piyasasındaki bu hareketlilik, kriptoyla bağlantılı hisselere de yansıdı. 

Coinbase hisseleri yüzde 3 yükselirken, Galaxy Digital yüzde 6, Ethereum rezervi bulunan Bitmine Immersion ise yaklaşık yüzde 8 değer kazandı.

CoinMarketCap verilerine göre BTC, haberin yazımı itibarıyla 116 bin 450 dolardan işlem görüyor. BTC, son 24 saatte yüzde 1,84'lük yükselişe imza attı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL