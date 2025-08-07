Bitcoin (BTC) neden yükseldi? 7 Ağustos 2025

Bitcoin’in fiyatı yaklaşık yüzde 1 artışla 31 Temmuz’dan bu yana ilk kez 116.000 dolar seviyesini aştı. Ethereum da yüzde 5’e yakın yükselerek bir haftalık zirvesine ulaştı.

Bitcoin neden yükseldi?

CNBC'nin haberine göre ABD’de Başkan Donald Trump’ın 401(k) emeklilik planlarında dijital varlıklara yatırımın önünü açacak bir başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlandığı haberi, kripto para piyasasında yükselişe yol açtı.

Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı ve CNBC tarafından doğrulanan başkanlık kararnamesi, emeklilik hesaplarının özel sermaye, gayrimenkul ve dijital varlıklar gibi alternatif yatırımlara yönelmesini mümkün kılacak.

Kripto para piyasasındaki bu hareketlilik, kriptoyla bağlantılı hisselere de yansıdı.

Coinbase hisseleri yüzde 3 yükselirken, Galaxy Digital yüzde 6, Ethereum rezervi bulunan Bitmine Immersion ise yaklaşık yüzde 8 değer kazandı.

CoinMarketCap verilerine göre BTC, haberin yazımı itibarıyla 116 bin 450 dolardan işlem görüyor. BTC, son 24 saatte yüzde 1,84'lük yükselişe imza attı.