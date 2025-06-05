Dört büyükler kriptoda bu sezon sevindiremedi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre "fan token", blokzincir teknolojisi kullanılarak, taraftarlar ve kulüpler arasında iletişimi artırmak amacıyla çıkarılan kripto para birimleri olarak biliniyor. Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, "taraftar token" olarak da adlandırılan bu kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 220 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

"4 büyükler"in tokenleri kayıpta

Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi bazı Trendyol Süper Lig ekiplerinin ve alt liglerdeki bazı takımların kripto para şirketleriyle ortaklaşa çıkarttığı fan token projeleri bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in son sezonu ise bu projeler açısından pek olumlu geçmedi. Bu dönemde Süper Lig'deki kulüplerin kripto para birimleri değer kaybetti.

Ligi ilk sırada bitirerek 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın fan token projesi, sezon başladığında 52 lira olarak kayıtlara geçti. Dijital varlık, sezon içinde 150 liranın üzerine kadar çıksa da lig sonunda 49 lira seviyelerine geriledi.

İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin kripto para birimi ise ligin başında 29 lira olsa da sezon sonunda 17 liraya kadar indi.

Beşiktaş'ın fan token projesi 23 liradan başladığı sezonu 10 lira seviyelerinde tamamlarken, Trabzonspor'un dijital varlığı 29 liradan başladığı ligi 17 lirayla kapattı.

Göztepe, Samsun ve Alanyaspor gibi takımların dijital varlıkları da aynı süreçte değer kaybetti.

Birçok spor kulübünün kripto para projesi var

Türk takımlarının yanı sıra Paris Saint Germain, Juventus, Manchester City, Porto ve Barcelona gibi birçok futbol kulübünün de fan token projeleri bulunuyor.

Bu kulüplerin yanında Arjantin, Brezilya, Portekiz ve İtalya'nın futbol milli takımları ile Alpine ve Aston Martin gibi Formula 1 takımlarının fan token projeleri de kripto para borsalarında işlem görüyor.