Kamburluğa çözüm buldu: Bugün 68 ülkeye ihracat yapıyor

Çocukluğundan itibaren duruş bozukluğu şikayeti olan 32 yaşındaki bilgisayar mühendisi Fatih Durmaz, bu probleme nasıl çözüm bulacağına yönelik uzun süre yaptığı araştırmalar sonucunda bir cihaz geliştirdi.

İnsanların duruşlarını ve sağlıklarını nasıl geliştirebileceklerine yönelik cihaz geliştirme fikrini arkadaşları ile paylaşan Durmaz, 2019 yılında bir grup sağlık profesyoneli ve teknoloji tutkunu tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Teknopark'ta giyilebilir teknoloji firması Kodgem Teknoloji'yi (Kodgem Straight) kurdu.

Bu şirkette "dik duruş bozukluğu" için çözümler arayan Durmaz, son teknolojiyi ergonomik tasarım ile birleştirerek elde edilmesi ve sürdürülmesi kolay iyi bir duruş sağlayan cihaz geliştirdi.

Son dönemde yapay zeka ile desteklenen ve şirket ile aynı ismi taşıyan ürün, sadece duruş düzeltme değil daha sağlıklı bir yaşam tarzına da katkı sağlıyor.

Dik duruş bozukluğu için geliştirdiği çözümle kısa sürede ismini duyuran Durmaz, ürününü halihazırda 68 ülkeye ihraç eder hale geldi.