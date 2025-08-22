Kripto piyasasının ünlü CEO'sundan çarpıcı Bitcoin tahmini

X hesabı üzerinden bir video ile paylaşım yapan Armstrong, nadiren halka açık fiyat hedefleri vermesiyle biliniyor.

Öte yandan Armstrong, bu öngörüsünün bir finansal tavsiye olmadığının ve aslında bunu tahmin etmenin imkansız olduğunun da altını çizdi. Ancak, Bitcoin’in değerinde bu tür bir artışı bekleyen tek isim Armstrong değil.

I think we'll see $1M per bitcoin by 2030.



Regulatory clarity is finally emerging, the US government is keeping a BTC reserve, there's a growing interest for crypto ETFs, among many other factors.



(Not financial advice of course, it's impossible to guarantee) pic.twitter.com/w5EfcYFvVp — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 20, 2025

X’in eski CEO’su ve Block'un kurucu ortağı Jack Dorsey de Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon dolara ulaşabileceğini ve bu seviyenin ötesine geçebileceğini ifade etmişti.

Ayrıca, Cathie Wood’un yönetimindeki Ark Invest, uzun vadeli öngörüsünü revize ederek on yıl sonu tahminini 3,8 milyon dolara kadar yükseltti. Kurum, artan kurumsal benimsemeyi bu yükselişin başlıca nedeni olarak gösterdi.

Bitcoin'den rekor üstüne rekor

Bitcoin, yıl içinde değer kazanarak rekorlar kırdı.

Lider kripto para birimi, CoinMarketCap verilerine göre 112.879 dolardan işlem görüyor ve yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 22 değer kazandı.

Geçen hafta ise 124.000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Buna karşın bazı yatırımcılar, büyük fiyat hareketlerinin daha kısa vadede gerçekleşebileceğini belirtiyor.

SkyBridge Capital’in kurucusu Anthony Scaramucci, 19 Ağustos’ta CNBC’ye yaptığı açıklamada bitcoin’in önümüzdeki beş ay içinde 180.000 ila 200.000 dolar arasında yükselebileceğini söyledi ve bu tahminin bile temkinli olabileceğini ekledi.