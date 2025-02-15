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Servetini yanlışlıkla çöpe atan adamın yeni bir planı var

800 milyon dolarlık bitcoini yanlışlıkla çöpe atan adamın şimdi yeni bir planı var...

15 Şubat 2025 | 10:35
Servetini yanlışlıkla çöpe atan adamın yeni bir planı var

Bilgi teknolojileri uzmanı James Howells'in hayatı, iPhone 6 boyutunda bir sabit diski çöpe attığında değişti. Galler'de yaşayan Howells, 2013'te birbirine benzeyen iki dizüstü bilgisayar sabit diskine sahipti. Biri boştu; diğerinin bitcoin içerdiğini söylüyor. Bitcoin'in değeri ise aradan geçen yıllar içinde 9 milyon dolardan bugün neredeyse 800 milyon dolara çıktı.

Howells'ın iddiasına göre boş olan sabit diski atmak isterken yanlışlıkla içinde kripto para olanı attı. Ve sabit disk bölgedeki yerel çöplüğe gitti. Yani bir anlamda serveti, 10 yıldan fazla süredir onlarca ton çöpün bulunduğu alanda gömülü.

Howells, Galler'in başkenti Cardiff'in 19 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Newport'taki Docksway Çöplüğü'nde çalışma yapmak için neredeyse her şeyi denedi; hatta Newport Belediye Meclisi'ne 2021'de sahada kazı yapma izni için 70 milyon dolardan fazla para teklif etti. Ancak başarılı olamadı

Howells, şimdi sabit diski geri almak için yeni bir plan yaptı. Çöplük sahasını satın almak. Howells, "Çöp sahası satın almayı düşünüyorum.Finansman sağlandı" mesajını paylaştı ancak finansörün kim olacağını söylemedi. Teklifine olumlu yanıt gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. 

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