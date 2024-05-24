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Spot Ethereum ETF’ler için SEC'ten adım geldi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot ethereum ETF'lerinin yolunu açan yasa değişikliğini onayladı. Boomberg'in haberine göre ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için ikinci bir onay turuna ihtiyaç duyulacak.

24 Mayıs 2024 | 10:01
Son Güncellenme: 24 Mayıs 2024 | 10:37
Spot Ethereum ETF’ler için SEC'ten adım geldi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Spot Ethereum ETF’lerin önünü açacak yasa değişikliğini onayladı. Karar Bitcoin ETF’lerini onaylamasından altı aydan kısa bir süre sonra geldi. FactSet’e göre Spot Bitcoin ETF’lerine toplam net girişler 12 milyar doları aştı.

  • CNBC'nin haberine göre Ethereum fiyatı gelişmeler sonrası yalnızca yüzde 2 artsa da bu, Perşembe günkü karar beklentisiyle hafta başındaki yüzde 20'lik bir artışın ardından geldi.
  • Ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için ikinci bir onay turuna ihtiyaç duyulacak.
  • Bloomberg ETF Analisti James Seyffart karara ilişkin “bu karar işlemlerin hemen yarın başlayacağı anlamına gelmiyor. Bu yalnızca 19b-4 onayı. S-1 belgelerinin de onaylanması gerekiyor ve bu zaman alacak. Birkaç hafta veya daha uzun sürebilir.” değerlendirmesini yaptı.

SEC, DAHA ÖNCE ERTELEME KARARI ALMIŞTI

BlackRock, VanEck ve Fidelity gibi birçok ABD merkezli yatırım yönetim şirketi, komisyona Ethereum için 10 spot ETF başvurusunda bulunmuştu. Şirketler, tıpkı Bitcoin gibi Ethereum'un da spot ETF'lerle geleneksel borsalarda işlem görmesini talep ediyordu.

SEC, daha önce ETF başvuruları için erteleme kararı almıştı. Başvuruları 3 defa erteleme hakkı bulunan SEC'in 23 Mayıs gün sonuna kadar "VanEck Ethereum ETF" için olumlu veya olumsuz kararını açıklaması gerekiyordu.

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