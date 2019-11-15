12 bin acentesine pazar yeri kurdu
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), iç turizmi hareketlendirmek ve 12 bin acentesinin paketlerini satabilmelerini sağlamak için pazar yeri niteliğindeki TÜRSAB Rota Projesi’ni hayata geçirdi.
Tek tuşla Türkiye genelinde binlerce acenteye ulaşmayı sağlayacak olan proje, TÜRSAB güvencesiyle güvenilir, uygun ve çok farklı tur paketleri sunulmasına aracılık edecek.
Projeyle çok kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar TL’nin üzerinde ek katkı sunulması hedefleniyor.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, hayata geçirdikleri projenin iç turizm dinamiklerini canlandıracak çok önemli bir adım olduğunu vurguluyor.
Bağlıkaya, “Projemiz ülkemizdeki tüm turizm türlerinde en iyi hizmetin sunulmasına da fırsat yaratıyor” diyor.
Önceki haber Sağlıkçılar Antalya'da buluşacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?