12 bin acentesine pazar yeri kurdu

Kasım 15, 2019 0 Yorum 51 Okunma
12 bin acentesine pazar yeri kurdu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), iç turizmi hareketlendirmek ve 12 bin acentesinin paketlerini satabilmelerini sağlamak için pazar yeri niteliğindeki TÜRSAB Rota Projesi’ni hayata geçirdi.

Tek tuşla Türkiye genelinde binlerce acenteye ulaşmayı sağlayacak olan proje, TÜRSAB güvencesiyle güvenilir, uygun ve çok farklı tur paketleri sunulmasına aracılık edecek.

Projeyle çok kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar TL’nin üzerinde ek katkı sunulması hedefleniyor.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, hayata geçirdikleri projenin iç turizm dinamiklerini canlandıracak çok önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Bağlıkaya, “Projemiz ülkemizdeki tüm turizm türlerinde en iyi hizmetin sunulmasına da fırsat yaratıyor” diyor.



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