2019 verimlilik yılı olacak
Endüstri Mühendisleri Derneği’nin ‘Yönetilebilir kriz, risk ve rekabet için önce verimlilik’ konularıyla başlattığı TRverimlilik19 çalışması, görücüye çıktı.
2019 yılını verimlilik yılı ilan ettiklerini belirten Endüstri Mühendisleri Derneği Başkanı Ufuk Peker, verimlilik analiziyle ilgili yapılan araştırmalarda Türkiye’nin notunun iyi olmadığını söyledi.
Peker, sistemi geliştirmenin ve tasarlamanın endüstri mühendisliğinin konusu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Gereksiz ve yetersizliği bir verimlilik ölçüsü alan bir model geliştirdik.
Üç ayrı ana başlıkta, 10 ayrı kriterde analiz yapıyoruz. Bizim de artık dünyaya sunabileceğimiz bir verimlilik ölçü modelimiz var. Bu modeli altı ay içerisinde herkesin kullanımına sunacağız.”
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