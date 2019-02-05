2019’u ‘Çin Yılı’ ilan etti
Avrupa’da endüstriyel kilit sektörünün ilk üçü içinde yer alan, Türkiye’de ise kendi alanında lider durumda olan Mesan Kilit, 2019 yılında yüzde 25 büyüme hedef koydu.
Hem kapasite artırımı hem de mevcut sistemlerin iyileştirilmesi anlamında 2019’u yatırım yılı olarak ilan ettiklerini anlatan Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, “İhracatta yaşanan büyüme bizi teşvik ediyor, kapasitemizi daha da artırmak istiyoruz.
Bu yıl için 2.5 milyon euroluk bir yatırım planlarken bunu ikiye katladık” diyor. Toplam ihracatın yüzde 50’sinden fazlasını Batı Avrupa’ya gerçekleştirdiklerini kaydeden Mertöz, “Bu pazarları koruyarak yeni açılımı Çin ve ABD’ye yapmayı hedefliyoruz.
2018 yılında Çin’e gerçekleştirdiğimiz ihracatı 15 kat artırdık. Şu anda ihracatta en hızlı büyüdüğümüz yer Çin. Çin’in toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 2.5’e çıktı, önümüzdeki yıl yüzde 5’e çıkacağını tahmin ediyoruz.
2019 yılı bizim için Çin yılı olacak diyebiliriz”değerlendirmesini paylaşıyor. Ayrıca Latin Amerika’ya özel bir önem verdiklerini, bu bölge için bir satış organizasyonu oluşturduklarını vurgulayan Mertöz, “Brezilya merkezli yapılanmaya Türkiye’den çalışan göndermeyi planlıyoruz” diyor. Şirket Afrika’ya olan ihracatını da artırmak istiyor.
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