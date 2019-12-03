2020’de 28 bin kişilik istihdam hedefi
Türkiye’de işsizlik oranı tarihi zirvelere tırmanmış durumda. Hele genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 27,4 ile alarm seviyesine ulaştı.
Bu noktada, istihdamı besleyerek öne çıkan bir sektör dikkat çekiyor: Özel güvenlik sektörü. Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD), özel güvenlik sektörünün en büyük 11 şirketini ve 60 binden fazla çalışanı temsil ediyor.
Üyeleri arasında BANTAS, Çetin Grup, Desmer, G4S, Loomis, Pronet, Securitas, ISS Proser, TAV, Tepe Savunma gibi sektörün önde gelen oyuncuları yer alıyor.
Yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı sektör, bu yıl 25 bin kişilik istihdam yarattı. GÜSOD Başkanı Levent Güler, doğru yönlendirilirse güvenlik sektörünün istihdam potansiyeli en yüksek sektörlerden biri olduğunu vurguluyor.
Güler, sektörün cirosal büyüklüğünün 12 milyar TL olduğunu, 2020 yılında ise 15 milyar TL’yi yakalayacağını ifade ediyor. 2020 yılında 28 bin kişilik yeni istihdam yaratmayı hedeflediklerini de belirtiyor.
Güler, “Halen Türkiye’de 1 milyonun üzerinde özel güvenlik kimlik kartına sahip kişi varken bunların sadece 300 bini faal olarak güvenlik görevlisi olarak çalışıyor” diyor.
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