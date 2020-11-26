Pandemi sürecinde en çok iş yapan alanlardan biri olan kargo şirketleri, 700 milyon gönderi taşıdı. Bu süreçte paket boyları küçülürken adres sayısı ise hızla arttı.

Talepteki artışa yetişebilmek üzere ciddi yatırımları devreye alan Aras Kargo ise bu süreçte günlük 1 milyon paket düzenledi.

Bu dönemde artan e-ticaret hacmine ve değişen taleplere göre teknolojik yatırımları yaptıklarını kaydeden Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, altyapıyı güçlendirmeye, iş süreçlerini daha verimli hale getirmeye her zamankinden daha büyük önem verdiklerini vurguladı.

Zamanı ve kapasiteyi iyi yönetebilmek amacıyla dijital dönüşüm ve transfer merkezi yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirten Ayyarkın, pandemi döneminde işlem hacminin bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdiğini, e-ticaret kullanıcı artışına paralel olarak ziyaret edilen adres sayısının ise yüzde 90 artığını söylüyor.

Ayyarkın, “Büyüme trendinde yakaladığımız bu ivme ile yıl sonunda da 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro gerçekleştireceğiz” diyor.