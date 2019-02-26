ASKON, dünyada ‘üs’lenecek
Önceki hafta sonu Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) Kayseri’de bu yıl ikincisini düzenlediği Kültepe Ekonomi Zirvesi’ni takip ettik. Etkinlik sırasında ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ile konuşma fırsatı bulduk.
Başkan Aydın, 2019 için ASKON’un ajandasındaki önemli gündem maddelerini aktardı. Bu gündem maddelerinin başında ise ihracat ile ilgili hedefler geliyor. Aydın, 2019’da dünyanın altı noktasında ihracat üssü kuracaklarını açıkladı.
Bunlardan üçünün yeri belli: Sırasıyla önce Gine’de, ardından Meksika’da ve sonrasında Rusya-Moskova’da üç merkez kurulacak. Diğer üç noktanın belirlenmesi için de çalışmalar devam ediyor.
Aydın’ın dikkat çektiği bir diğer nokta da Ankara’da bürokrasi üssü kurma çalışmaları. Aydın “Ankara’daki bürokratik işlemleri biraz daha hızlandırabilmek için bir bürokrasi üssü kuracağız” diyor.
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