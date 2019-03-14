Avrupa’da şirket satın alacak
Çorlu ve Eskişehir’deki fabrikalarında ürettiği 4 binden fazla ürün çeşidiyle yaklaşık 5 milyar dolar büyüklüğündeki Türkiye yalıtım sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Ode Yalıtım gözünü yurtdışına dikti.
Yönetim kurulu başkanlığını aynı zamanda TÜRKONFED Başkanı olan Orhan Turan’ın yaptığı şirket, yakın gelecekte Batı Avrupa’da şirket satın almak için kolları sıvadı.
Şirket bünyesinde bu inorganik büyümeyi yönetecek isim ise Ağustos 2018’de Ode Yalıtım Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı’na atanan Erhan Özdemir olacak.
Daha önce dünyanın en büyük çelik üreticilerinden TATA Steel’in Londra merkezinde ticari direktör olarak görev yapan Özdemir, 70’in üzerinde ülkeye ihracat yapan Ode Yalıtım’ı küresel bir marka yapmayı amaçladıklarını söylüyor.
2018’i 250 milyon TL ciro ile kapatan şirketin hedefi, 2019’da cirosunu 350 milyon TL’ye çıkarmak. Şirket, üç yıl içinde ise Türkiye’nin yalıtım malzemeleri alanında en çok ihracat yapan ilk üç şirketinden biri olmayı hedefliyor.
Özdemir, “Ciromuzun yarısını ihracatla elde edeceğiz. Bunun yanında özellikle Batı Avrupa’da bir şirket satın alarak hedef pazarlarımıza daha hızlı hizmet sunacağız” diye konuşuyor.
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