Berlin ve Singapur’da ofis kuruyor
Küresel rekabette öne geçmek için hizmetlerin kalitesini artırmak ve uluslararası platformlarda devamlılığı sağlamak amacıyla ilk ofisini Brüksel’de açan Sistem Global Danışmanlık, Londra’da da hizmete başladı.
Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, teknoloji odaklı faaliyet gösteren firmalar için merkez olma niteliği taşıyan Londra’ya açıldıklarını söylüyor.
Karslıoğlu, “İngiltere 44 milyar sterlin’lik büyüklüğü ile dünyanın en büyük teknoloji pazarlarından biri.
Tam globalleşme hedefimiz doğrultusunda oyun kuruculardan biri olan İngiltere’de yerimiz aldık.
Artık biz de bu oyuna yön veren şirketlerden biriyiz” diye konuşuyor.
Yıl sonuna kadar Berlin ve Singapur ofislerini de devreye alacaklarını da sözlerine ekliyor.
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