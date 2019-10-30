Beş yılda 3 kat büyüme hedefi koydu
Dünya optik cam pazarının yüzde 17’sini elinde bulunduran ve yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar Euro olan Japon devi Hoya, Türkiye’de hızlı büyüme kararı aldı.
Büyüklüğü 2 milyar TL’ye ulaşan Türkiye optik cam pazarında yüzde 16 olan pazar payını 2020’de yüzde 20’ye çıkarmayı hedefleyen Hoya, 2021 sonunda ise yeni ürün ve üretim yatırımlarına paralel olarak ciro bazında yüzde 44 büyüme hedefliyor.
Hoya’nın 2015’te kurulan Türkiye’deki laboratuvarında yılda 60 bin optik cam üretiliyor.
Üretim kapasitelerini 250 bin adede çıkaracak altyapıya sahip olduklarını vurgulayan Hoya Türkiye CEO’su Suat Çam, önümüzdeki beş yılda Türkiye pazarında 3 kat büyümeyi hedeflediklerini söylüyor.
Türkiye’de optik ürünler konusunda perakende mağazacılık ile ilgilenmediklerini kaydeden Çam, Hoya’nın dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de zincirler dışındaki optikçiler ile çalışmaya devam edeceğini ifade ediyor.
Türkiye’de gözlük kullanım oranı yüzde 15-20 iken Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 50-60 arasında değiştiğine işaret eden Çam, şunları söylüyor: “Burada çok ciddi farklar olması sektörün Türkiye’de daha çok yolunun olduğunu gösteriyor.
Global Hoya yönetimiyle bu anlamda aynı görüşe sahibiz. Türkiye pazarını gelişim potansiyelinden dolayı çok önemsiyorlar.”
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