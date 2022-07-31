Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan kriz, özellikle buğday üretimini ve fiyatları olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Tam bu dönemde, Türkiye’de buğday hasadı hububat üretim merkezi sayılan stratejik bölgelerde başladı.

Gerek gıda sektörü gerekse tüketiciler, başta ekmek olmak üzere ürün fiyatlarında nasıl bir değişim olacağını merak ediyor. Türkiye’nin en büyük buğday tedarikçisi olan Taban Gıda’nın CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, “Ülkemizdeki hasat beklentisi geçen yılın rakamları kadar düşük olmaması yönünde.

Bu yıl ciddi yağış aldık, iklimsel şartlar daha verimli bir hasat geçireceğimizi gösteriyor” diyor. Yaşanan ekonomik krizlerin ve uygulanan tarım politikalarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını ve dolayısıyla ekim alanlarının azalmasına neden olduğunu ifade eden Hacıhaliloğlu, “Bu durum buğday üretim oranlarının istenen seviyelere ulaşmasının önüne geçiyor.

Türkiye yeni tarım politikaları ile uzun vadeli planlar yaparak verimli tarım arazilerini doğru kullanmalı” diye konuşuyor.

Geçen yıl 1,6 milyon ton buğday ticareti yaparak yurtiçinde sektörü domine eden Taban Gıda, yurtiçinde yüzde 20 pazar payına sahip bulunuyor.

Dünyada yaklaşık 200 milyon ton buğday ticareti yapıldığını belirten Hacıhaliloğlu, “Taban Gıda olarak bu rakamın yüzde 1’den fazlasını biz yapıyoruz. Bu yıl Avrupa pazarında büyümek ve Asya pazarında daha güçlü yer edinmek hedefindeyiz. Global oyuncu olacağız” diye konuşuyor.