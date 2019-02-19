Daikin’den mobil girişim
İklimlendirme sektörünün önde gelen şirketlerinden Daikin Türkiye, geliştirdiği şirket içi iletişim mobil uygulamasıyla iş yaşamında fark yaratmaya hazırlanıyor.
Bütün dünyada yaygın olarak kullanılan sosyal ağlara benzer bir model geliştiren Daikin Türkiye, ‘Daikin Mobile’ adını verdiği uygulama ile şirket çalışanlarını, bayileri, servisleri ve paydaşlarını tek çatı altında toplayarak iletişimi ve verimliliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.
Yeni bir mobil uygulama ve network platformu olan ‘Daikin Mobile’ uygulamasıile şirketle ilgili hızlı haber alma, kısa sürede çözüm üretme gibi avantajlar sunuluyor.
İç iletişimin bütün şirketler için en önemli konulardan biri olduğunu aktaran Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Hülya Dinçer, uygulamanın Apple Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebildiğini söylüyor.
Daikin Türkiye çalışanları, bayiler, paydaşlar ve servislerin erişime açık olan Daikin Mobile uygulamasını dışarı açmak istediklerini anlatan Dinçer, bu uygulamayı başka şirketlerin kullanımına da sunmak istediklerini ifade ediyor.
Dinçer, bu uygulamanın her şirketin kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirilebileceğini belirtiyor.
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