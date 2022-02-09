Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları’nı Başkan Nail Olpak ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

DEİK çatısı altında ‘İkili İş Konseyleri’, ‘Sektörel İş Konseyleri’ ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri’ olarak faaliyet gösteren 147 İş Konseyi’nin Seçimli Genel Kurulu aynı gün eş zamanlı yapıldı. İş konseylerinin yeni dönem başkanları ve yürütme kurulu üyeleri seçildi.

Seçimler sonucunda 74 başkan değişti. 60 başkan görevine devam ederken, 45 iş insanı ilk defa iş konseylerinde yer aldı. Şimdi gözler başkanlık atamasında.

Bilindiği gibi DEİK Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından dört yıllık süre için seçilen biri başkan olmak üzere otuz beş üyeden oluşuyor. DEİK Yönetim Kurulu, kurucu kuruluşlar arasında yer alan TOBB, TİM, MÜSİAD ve TMB temsilcilerinden dört asil üye ile kurucu kuruluş temsilcileri, iş konseyleri başkanları ve delegeler arasından seçilen diğer üyelerden belirleniyor.

Yönetim Kurulu Başkanı ise Ticaret Bakanı tarafından atanıyor. Henüz net bir takvim olmasa da yönetimin genel kurul toplantısı ve sonrasında başkanlık ataması gerçekleşecek.

Yeni dönemde seçilen iş insanları arasında ise Fuat Tosyalı, Murat Özyeğin, Steven Young, Sani Şener, Hülya Gedik, Yılmaz Soycan gibi isimler yer aldı. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye-Senagal İş Konseyi Başkanı olarak seçildi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ise Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı olarak görev yapacak. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ise Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı olarak görev yapacak.

Mehmet Ali Yalçındağ Türkiye-Amerika, Murat Kolbaşı Türkiye- Asya Pasifik, Ümit Kiler de Türkiye-Ortadoğu ve Körfez iş konseyleri koordinatör başkanlıklarına bu dönem de devam edecek isimler oldu.