Dünyada enerjinin coğrafyası değişiyor
Schneider Electric tarafından Türkiye’de dört yıl önce oluşturulan ve her yıl toplumsal gelişim alanındaki katkılarından dolayı bir kişiye verilen ‘Pozitif Enerji Ödülü’ne bu yıl Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol layık görüldü.
Geçen hafta içinde Birol’a ödülü, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer tarafından takdim edildi. Fatih Birol, tören sonrasında dünya enerji piyasasıyla ilgili beklentilerini aktardı.
Dünya enerji coğrafyasının değiştiğini vurgulayan Birol, bunu tüketim ve üretim açısından iki ana başlıkta açıkladı.
2000 yılında dünyanın en büyük enerji tüketicileri ABD, Çin ve Avrupa olarak sıralanırken bugün bu sıralamanın Çin, ABD ve Hindistan olarak değiştiğini söyleyen Birol, “Enerji tüketimi Batıdan Doğuya doğru kayıyor.
2030’da Afrika Avrupa’yı geçecek” dedi. Üretim tarafında ise kaya gazı ve kaya petrolü vurgusu yapan Birol, ABD’nin bu anlamda daha da güçleneceğini ifade etti.
Petrol ve doğal gaz üretimi açısından da coğrafyada büyük bir değişim olduğunu aktaran Birol, sözlerine şöyle devam etti: “Petrol üretiminde Suudi Arabistan, İran, Irak, BAE, Kuveyt ve doğal gazda da Rusya var.
Bunlar fiyatı belirliyordu. Kaya petrolü ve kaya gazı sayesinde ABD’nin üretimi çok hızlı arttı. Artık ABD fiyatta belirleyici oluyor.”
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