Filocular birlik kuracak
Ekonomideki olumsuz gelişmelere karşın 2018 yılında 10,5 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 29 milyar TL’yi aştı. O
Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Çimen, operasyonel araç kiralama markaları Avis Filo’nun 33 bin 500 adetlik araç parkıyla pazar lideri olduğunu söylüyor.
Buna karşın iç hat yolcu sayısının 2019 ilk altı ayda yüzde 12 düştüğüne işaret eden Çimen, bu dönemde yüzde 9 daralan sektörün yeniden canlanması için bir dizi önlem alınması gerektiğine vurgu yapıyor.
Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı ziyaret ettiklerini kaydeden Çimen, “Bakanlığımızın da yönlendirmesiyle araç kiralama sektörünü temsil edecek bir birlik kurulması yönünde Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) çalışmalara başladı.
Kurulacak birlik, sektörümüzü daha da güçlendirirken hizmet standartlarını da yukarıya çekecek” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?