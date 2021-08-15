Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Avrupa Birliği Ufuk2020 programı kapsamında ‘Gökçeada Enerjin Yeter Projesi’ni hayata geçirdi.

İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerden toplam 19 ortağın yer aldığı projede, UEDAŞ’ın paydaşları arasında Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas yer alıyor.

Toplam 7,2 milyon Euro’luk projenin yüzde 70’i Avrupa Birliği (AB) tarafından hibe edilecek. Fransa’dan Marsilya Üniversitesi’nin koordine ettiği proje, 42 ayda tamamlanacak.

UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş; projenin amacının karbon salınımının azaltılması, yenilenebilir enerji entegrasyonunun kolaylaştırılması, akıllı ve yeşil enerjiye geçişinin hızlandırılması olduğunu söylüyor.

Gökçeada’da enerji depolama tesisi kuracaklarını kaydeden Ergüneş, adadaki yenilenebilir enerji santrallerinin ve jeneratörlerin kurulacak olan Sanal Güç Santrali (VPP) sistemine entegre edileceği bilgisini de veriyor.

Böylece adaların enerjisinin yenilenebilir enerjiden sağlanmaya çalışılacağının altını çizen İsmail Ergüneş, şöyle devam ediyor: “Proje kapsamında 2 megavat gücünde enerji elde edilecek. Kısa zamanda bu gücün 7-8 megavat seviyelerine çıkacağını öngörüyoruz.

42 ay boyunca Gökçeada’da denenecek sisteme benzer çalışmalar, Türkiye’deki diğer adalar ile Danimarka, İtalya ve İspanya’daki adalarda da yapılacak.”