Çay denildiğinde akla gelen ilk ülkelerden biri Türkiye. Bu durum çok da şaşırtıcı değil çünkü ülkemizde sudan sonra en çok içilen içeceklerin başında çay var. Günlük 245 milyon bardak çay tüketimiyle dünya rekoru da bizde.

Buna karşılık her köşe başında en az bir tane ulusal veya global kahve zincirine rastlamanın mümkün olduğu ülkemizde, aynı pazarın çayda da oluştuğunu söylemek mümkün değil. İşte tam da bu ihtiyaçtan yola çıkan Tea Shop, Türkiye’nin ilk çay zinciri oldu.

Girişimci Veysel Berk tarafından 2014 yılında kurulan marka, bugün 21 mağazası ve 100 farklı çayıyla farklı bir konsept sunuyor. Avrupa’dan Ortadoğu’ya franchise modeliyle Türkiye’nin çayının yayılacağını vurgulayan TeaShop Kurucusu Veysel Berk, “Üç yıl içinde, 300 mağaza hedefliyoruz” diyor.

TeaShop’un önümüzdeki üç yıllık büyüme planları sadece ürün portföyünü genişletmekten ibaret değil. Berk, yurtdışından da franchise taleplerinin artarak geldiğini söylüyor.

Planlanan ilk adres Kıbrıs; ardından sırada İngiltere ve Dubai var. Avrupa’nın yanı sıra Ortadoğu coğrafyasından da yoğun franchise talebi geldiğini belirten Berk, TeaShop’un dünyada ilk kez çayı bütün formları ile kapsüle sokan marka olmayı başardıklarını vurguluyor.