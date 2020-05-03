Koronovirüs salgını nedeniyle online gıda alışverişine dönük uygulamalara olan ilgi adeta patlama yapmış durumda.

Bu platformlardan biri olan istegelsin de İstanbul’un yüzde 98’inin yanı sıra halihazırda Kocaeli’de Gebze, Dilovası, Darıca, Çayırova ve İzmit’te tüketicilerle buluşuyor. istegelsin, 2019’un ocak ayından beri uçtan uca online bir süpermarket olarak faaliyet gösteriyor.

App Store ve Google Play’de bulunan uygulamalar aracılığıyla, soğuk hava depolarında saklanan meyve, sebze ve etleri soğuk zincir kırılmadan müşterilere teslim ediyor. Koronovirüs salgını nedeniyle bu tarz uygulamaların önemi ve kullanım oranı oldukça arttı.

istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, 1,5 milyonun üzerinde indirme sayısına ve 700 binden fazla aktif kullanıcıya ulaştıklarını söylüyor.

Yıldırım, “Daha iyi kullanıcı deneyimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehirlerde hizmet vererek operasyonumuzu büyütmeyi hedefliyoruz. Yapacağımız yatırımlar da bu yönde olacak” diyor.