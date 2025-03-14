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KAGİDER’den deprem bölgesine destek

KAGİDER, Kahramanmaraş ve Hatay’da gerçekleştirdiği projelerle deprem bölgesindeki kadın üreticilere finansal ve lojistik destekler sağlıyor.

14 Mart 2025 | 15:28
KAGİDER’den deprem bölgesine destek

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kahramanmaraş’ta ING Türkiye ile gerçekleştirdiği ‘Kadın Girişimcilere Turuncu Destek’ projesi ile finansal ve lojistik destek; Hatay’da L’Oreal Vichy ile ‘Dermokozmetik Uzman Eğitimi’nde kadınların sektörel gelişimine katkı ve Hepsiburada ile ‘Kadının Emeği, Geleceğin Temeli’ ile kadın üreticilerin ürünlerini müşterilerle buluşturan lojistik destek sağlıyor.  

Bu yıl hedeflerinin bölgede daha fazla kadın girişimciye ulaşarak onların iş dünyasına katılımını artırmak olduğunu vurgulayan KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, kadınların yeni beceriler edinmelerini, girişimcilik kapasitelerini geliştirmelerini ve istihdam olanaklarına erişimlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söylüyor.  Yeni projelerde dijital dönüşüm, teknoloji ve finansal okuryazarlık konularına odaklandıklarını belirten Bezircioğlu, “Kadınların e-ticaret, dijital pazarlama ve yenilikçi iş modelleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayarak rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz” diyor.

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Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
SPK'nın son bülteni: 6 şirkete bedelsiz onayı var
13 Mart borsada gün sonu rakamları
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 6150
Bir şirketten daha temettü kararı var
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