KAGİDER’den deprem bölgesine destek

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kahramanmaraş’ta ING Türkiye ile gerçekleştirdiği ‘Kadın Girişimcilere Turuncu Destek’ projesi ile finansal ve lojistik destek; Hatay’da L’Oreal Vichy ile ‘Dermokozmetik Uzman Eğitimi’nde kadınların sektörel gelişimine katkı ve Hepsiburada ile ‘Kadının Emeği, Geleceğin Temeli’ ile kadın üreticilerin ürünlerini müşterilerle buluşturan lojistik destek sağlıyor.

Bu yıl hedeflerinin bölgede daha fazla kadın girişimciye ulaşarak onların iş dünyasına katılımını artırmak olduğunu vurgulayan KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, kadınların yeni beceriler edinmelerini, girişimcilik kapasitelerini geliştirmelerini ve istihdam olanaklarına erişimlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söylüyor. Yeni projelerde dijital dönüşüm, teknoloji ve finansal okuryazarlık konularına odaklandıklarını belirten Bezircioğlu, “Kadınların e-ticaret, dijital pazarlama ve yenilikçi iş modelleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayarak rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz” diyor.