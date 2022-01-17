Happy Moon’s, Happy Moon’s İkon ve Bob’s markalarını bünyesinde bulunduran Happy Moons Grup, pandemiye rağmen yatırıma devam etti. 2021 yılında 47 şubeye ulaşan şirket, 80 milyon TL yatırım yaptı.

Grup 2022’de yurtiçinde büyürken yurtdışında da hamle yapmaya hazırlanıyor. Londra pazarını incelediklerini söyleyen Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Londra’da birçok yabancı restoran işini bırakıyor. İlginç bir şekilde Londra’da Türkler restoran işine daha çok giriyor.

Bu bir fırsat” diyor. Şirketin gündemindeki diğer pazar ise Moskova. Orada yerel bir markayla ortaklık yapmayı planlayan şirket, 2022’de yurtdışında dört şubeye ulaşmayı hedefliyor. Şirket, İngiltere için 1,5 milyon pound, Rusya için 1 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Diğer taraftan Kazakistan’dan master franchise talepleri geldiğini söyleyen Aymutlu, Özbekistan ve Dubai’yle de görüşmeler yürüttüklerini belirtiyor.

Şirket yurtiçinde ise 2022’de 15-20 şube daha açmayı hedefliyor. Galataport İstanbul’da İkon markasıyla şube açan grup, bu şube için 7 milyon TL yatırım yaptı.

Aymutlu, “Burada masa ortalamamızın da normal İkon’lara göre daha yüksek olmasını bekliyoruz. Masa ortalaması 300 TL civarında şu an. Onun için hoşumuza giden ve kıymet verdiğimiz bir proje” diyor.