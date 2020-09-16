İstinye, Ataşehir, Kavacık ve Sarıyer’de gerçekleştirdiği altı projede binin üzerinde konut inşa eden Maritza İnşaat, yeni projesine başladı.

2007 yılında Emir Sarıgül, Gençağa Meriç, Mehmet Meriç, Sadullah Ergün ve Ahmet Meriç`in ortaklığıyla kurulan Maritza İnşaat, İstanbul’da tamamladığı altı projenin ardından yeni yatırımı Maritza Vadi Evleri’ne başladı.

Projenin Çubuklu Vadisi’nde yer aldığını söyleyen Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül, pandemi sürecine rağmen projenin büyük ilgi gördüğünü söylüyor.

İki ay önce ön talep toplamaya başladıklarını ve projenin yüzde 25’ini sattıklarını ifade eden Sarıgül, “Projemizde temmuz ayı gibi satışa başlayacağız. Metrekare fiyatları ortalama 12 bin TL ile 15 bin TL arasında olacak” diyor.