Pandemi döneminde mekân bağımsız çalışma düzenine geçen ilk şirketlerden biri olan Mey Diageo pandemi öncesinde başlattığı değişim süreci kapsamındaki aksiyonlarını, değişen iş yapış şekilleri ve çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda yeniledi.

1 Ocak 2021 itibarıyla esnek ve mekân bağımsız çalışma düzenine geçen şirketin yeni düzeni, çalışma modeli, iletişim ve yetkinlik olmak üzere üç odak alanı üzerine yapılandırdı.

Çalışanların tam zamanlı mekân bağımsız, tam zamanlı ofisten ve her ikisinin bir arada yer aldığı hibrit modelle çalışabildiği yeni çalışma modeli çerçevesinde, işinin gereklilikleri dolayısıyla sürekli ofisten çalışmak durumunda kalan görevler dışında tüm merkez ofis çalışanları kişisel ihtiyaçlarına göre çalışma şekillerini esnetebiliyor.

Ayrıca mekân bağımsız çalışmayı tercih eden çalışanlara, çalışılan ortamın ergonomisine destek, internet desteği gibi yeni yan haklar da tanınıyor.

Çalışma mekânını verimlilik anlamında çalışanın tercihine bırakıp, iş yerine 24 saat içerisinde ulaşılabilir olmasını bekleyen Mey Diageo, ofiste çalışmak isteyen çalışanları için ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla İstanbul Avrupa yakasındaki merkez ofisin yanı sıra Anadolu yakasında da bir uydu ofis açmayı planlıyor.

Öte yandan beyaz yaka ve mavi yaka olmak üzere toplam 956 kişiye istihdam sağlayan şirketin insan kaynakları direktörü Birsen Çevik Akgünlü, şunları söylüyor: “Bu yıl yaklaşık 80 kişilik yeni işe alım yapacağız.

Dönemsel ziraat mühendisi pozisyonu kapsamında işe alımlarımızı Trakya, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde yapıyoruz.

Yılda iki dönem de ‘Yeni Bir Hayat Staj Programı’ kapsamında toplu alımlar gerçekleştiriyoruz. İşgücü devir oranının yüksek olması nedeniyle yıl içerisinde saha satış pozisyonlarında işe alım gerçekleştiriyoruz.”