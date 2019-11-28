Penti, genç markasını büyütüyor
Penti, 375’i yurtiçi ve 101’i yurtdışı olmak üzere toplam 566 mağazasıyla Türkiye’nin en önemli perakende zincirlerinden biri.
Kadın çorabı üretimiyle yola çıkan şirket, bugün mağazalarında dış giyim ürünleri de dahil olmak üzere farklı ürün gruplarına yer veriyor.
Şirket, çocuk ve gençleri küçük yaşta Penti deneyimiyle tanıştırmak için birkaç yıl önce Penti Young markasını geliştirdi.
Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, “Özellikle okula dönüş dönemlerinde bu kategorinin payı ciddi anlamda yukarı çıkarken, ortalamada yüzde 15’in üzerinde pay alıyor” diyor.
Bugün mağazalarda 48 Penti Young noktası bulunuyor. Şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı 65’e çıkarmayı hedefliyor. 2020’de ise yeni eklenecek Penti Young corner sayısı 50 olacak.
Penti, yurtiçinde 2020 yılı sonuna kadar 400’ün üzerinde ve yurtdışında ise 200’ün üzerinde mağazaya ulaşmayı hedefliyor.
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