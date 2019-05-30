Sağlığa 250 milyon dolar yatıracak
15 milyon dolar borçla kaderine terk edilmek üzere olan İstanbul Cerrahi Hastanesi, küllerinden yeniden doğdu.
Yaklaşık 2,5 yıl önce hastaneyi ayağa kaldırmak için CEO’luk görevine gelen Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan, özel hastanelerin yüzde 25-30 civarında hasta kaybı yaşadığı bugünlerde İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin yatırımcısından tek bir kuruş almadan yoluna devam edecek pozisyona geldiğini söylüyor.
78 yataklı hastane için üç yıl içinde 60 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Turhan, şöyle devam ediyor: “Yatırımcımız Türkiye’nin en önemli bağışçılarından Semiha Şakir’in oğlu Gassan Şakir.
Kendisinin dünyanın her yerinde yatırımları var. Ancak kendisi Türkiye’de yeni yatırımlar planlıyor. Bunların ilkini Bodrum’da yapacağız.
İçinde hastane kompleksi, residence, otel, rehabilitasyon merkezi ve fizik tedavi merkezi olacak.
Ayrıca burada bir kanser cerrahisi ve tedavileri enstitüsü kurmak istiyoruz.
İnşaatının 1,5 yıl sürmesini ve şu an için 200-250 milyon dolarlık bir yatırım olmasını bekliyoruz. Ancak bu rakam 500 milyon dolara da ulaşabilir.”
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