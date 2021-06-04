İklim krizi ve kısıtlı kaynaklara karşılık karbon emisyon oranlarını azaltma sözü veren ülke sayısı hızla artıyor. Hedef tarihlerini açıklayarak taahhütte bulunanlardan Avrupa ülkeleri, Japonya ve Çin’in açıkladığı sıfır karbon emisyon hedefi furyasına en son ABD’de de katıldı.

Ülkelerin taahhütlerinin ardından sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve çevreci üretime odaklanan şirketler de bu konuda hazırlıklarını kamuoyu ile paylaşmaya başladılar. Bu isimlerden biri de Zorlu Holding oldu.

Paydaş temelli dönüşümü içeren Akıllı Hayat 2030 stratejisini ortaya koyan grup, 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı amaçlıyor.

2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirmeyi öngören grup, atıkları 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltmayı ve 2050’ye kadar da sıfır atık noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Sorumlu yatırım holdingi yaklaşımıyla ilerlediklerini aktaran Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, grup şirketlerinin çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı işler üretmesini sağlayarak karbonsuz bir ekonomiye geçişi hızlandıracaklarını aktarıyor.

Yüngül, “2030’a kadar yüzde 100 sürdürülebilir tedarik zinciri hedefleyen holding, ayrıca 2030’a kadar FAVÖK’ünün yüzde 1’ini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı veren çalışmalara ayıracak” diyor.