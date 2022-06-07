Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen Tourism Investment Forum (TIF) öncesi bir araya geldiğimiz TTYD Başkanı Oya Narin, turizm sektörünü değerlendirdi.

Turizm sektöründe 60 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiğini aktaran Narin, 130 milyon kişilik istihdam sağlandığını ve 190 bin yatağın üzerinde konaklama kapasitesine ulaşıldığını belirtti.

Önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların satın almalarına daha fazla şahit olacağımızı belirten TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ferzan Çelikkanat ise “Türkiye’ye turizmde yabancı yatırımcı ilgisinin sürdüğünü yurtdışında katıldığımız organizasyonlarda gördük.

Dünyanın çok yerinde nakit fazlası var. Yatırımcılar bu parayı yatırmak istiyorlar. Onlar için yatırım fırsatları yaratmak lazım” diyor.