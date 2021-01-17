Müzik sektörünün önemli markalarından Zuhal Müzik, ABD’nin efsanevi müzik topluluğu NAMM (National Association of Music Merchants) çatısı altında bu yıl 10’uncusu düzenlenecek ve müzik sektörünün Oscar’ları olarak anılan Top 100 DEalers ödüllerinde dört farklı dalda aday gösterildi.

Zuhal Müzik Pazarlama Direktörü Umur Sungurlu, Türkiye’den ilk defa bir müzik markasının dünyanın en iyi 100 müzik mağazası arasında gösterilmesinin yanında, geçen yıl yarışmaya dahil edilen ‘Costumers Choice’ kategorisinde de Türkiye’yi temsil edeceklerini söylüyor.

Öte yandan Zuhal Müzik Türkiye’de HDI Sigorta iş birliğiyle, Müzik Enstrümanı Sigortası uygulamasını hayata geçiriyor.

Müşterilerine online platform da dahil olmak üzere Zuhal Müzik mağazalarından satın alınan enstrümanlarını, sigorta güvencesi ile koruma imkanı sunuluyor.