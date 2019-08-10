Unicorn çıkarmayı hedefliyor
İstanbul Ticaret Odası’nın (ITO) iki yıl önce bir vakıf olarak kurduğu multifonksiyonel girişimcilik merkezi BTM, yeni İş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.
BTM, bugüne kadar yaklaşık 10 bine yakın girişimciden başvuru alarak, 4 bine yakın girişimciye ev sahipliği yaptı ve 200’den fazla start up’ı mezun etti.
BTM, ilerleyen günlerde başlatacağı ve bünyesinde bin start up’a destek vereceği ‘BTM 1000′ projesi ile nitelikli ve global start uplar’ın Türkiye’den çıkmasına destek olmayı hedefliyor.
BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, “Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz hızlandırma kampları, ‘Mucit Girişimci Programı’ ve ‘Winglobal’ gibi projelerle girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağladık.
Start up’lara daha fazla yatırım yapılmasına teşvik amacıyla gerçekleştireceğimiz BTM 1000 projesi ile Türkiye’den çıkacak ilk unicorn’ların adresi olmayı amaçlıyoruz” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?