Yeni adresi belli oldu - Ekonomist

Yeni adresi belli oldu
Uzun yıllardır Doğuş Grubu’nda perakende ve turizm sektörlerinin yöneticiliğini yapan Naci Başerdem, bu görevinden geçen yılın haziran ayında ayrılmıştı.
Yeni yıla kadar iş dünyasından uzak duran Başerdem, 2020 yılına girmemizle birlikte yeni görevine de başladı.
Edindiğimiz bilgiye göre, Naci Başerdem, yine turizm ve inşaat ağırlıklı bir yapıya sahip The Marmara Grubu’nda CEO olarak göreve getirildi.
Gürsel Ailesi’nin sahibi olduğu The Marmara Grubu, Türkiye ve ABD’de otelcilik, rezidans işletmeciliği, inşaat ve şarap üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.
Ocak ayında yeni görevine başlayan Başerdem aldığımız bu haberi doğruladı ve sadece “Grubu tanıma aşamasındayım” demekle yetindi.
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