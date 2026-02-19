Aslına sadık, geleceğe miras: Anadolu nakışları yeniden canlanıyor

"En az birkaç haftadan birkaç aya kadar süren işlemelerimiz var. Bu, işlemenin ağırlığı, kumaşın dokusu ve ip sıklığına göre değişiyor. Kendi projelerim var. Bazen de koleksiyonerler beni buluyor. Onlarla çalıştığımız projeler oluyor. Birçok sergi, organizasyon ve fuara katıldım. Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonları oldu. Ulusal ve uluslararası birçok sergide eserlerim sergilendi. Amacım bu desenlerin yok olmadan gelecek nesillere aktarılması. Şahsi olarak ben elimden geleni yapıyorum ama o kadar zengin bir desen hafızamız var ki büyük çapta araştırma yapılarak kayıt altına alınması gerekiyor."