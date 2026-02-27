Metali sanata dönüştürüyor: Her eserin bir hikayesi var

Sakarya’da çalışmalarını sürdüren metal heykel sanatçısı Gülfidan Soyuğur, titizlikle işlediği metal parçaları farklı üretim aşamalarından geçirerek dekoratif eserlere dönüştürüyor.
1 Görsel sanatlara yönelmeye karar verdi
İstanbul'da liseden mezun olduktan sonra çeşitli işlerde çalışan 30 yaşındaki Soyuğur, ilgi duyduğu görsel sanatlara yönelmeye karar verdi.
2 Mezun olduktan sonra atölye açmak istedi
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nü kazanan Soyuğur, mezun olduktan sonra kendini bu alanda geliştirerek atölye açmak istedi.
3 Hayalini gerçeğe dönüştürdü
Bu isteğini metropol şartlarında gerçekleştiremeyen Soyuğur, 2,5 yıl önce evlenerek yerleştiği Akyazı ilçesinde atölye hayalini gerçeğe dönüştürdü.
4 Bugüne kadar 22 eser üretti
Sabahın erken saatlerinde motosikletine binerek geldiği 12 metrekarelik atölyesinde tulumunu giyip işe koyulan Soyuğur, bugüne kadar 22 eser ortaya çıkardı.
5 İnternet üzerinden satış yapıyor
Soyuğur, kaynak ve zımpara yaparak bilek gücüyle binbir emekle ortaya çıkardığı eserleri internet üzerinden meraklılarına ulaştırıyor.
6 Çeşitli iş kollarında da çalıştı
Gülfidan Soyuğur, AA muhabirine, liseyi bitirdikten sonra maddi imkansızlık nedeniyle üniversiteye gidemediğini, bir dönem çeşitli iş kollarında çalıştığını söyledi.
7 Çizim yapmaya başladı
Soyuğur, daha sonra mutlu olacağı şeyi yapmaya karar vererek çizimler yapmaya başladığını, bir yandan çalışırken bir yandan da güzel sanatlar kursuna gittiğini anlattı.
8 "Aslında çocukluğumdan beri yaptığım bir şeymiş"
Soyuğur, ""Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldum. İlerleyen süreçlerde fark ettim ki aslında çocukluğumdan beri yaptığım şeymiş bu; bahçede çamurla oynamak, maket uçak yapmak. Herkes bilgisayarla oynarken, ben sokakta çamurla oynardım." dedi.
9 "Metali biraz hayata benzetmiş olabilirim"
Soyuğur ayrıca, "Üniversitede ahşap, mermer, metal, çamur dersleri alıyorduk, sonrasında neyle devam etmek istiyorsan onu seçiyorsun. Ben metal olarak devam ettim. Metalin soğuk, sert bir malzeme olmasıydı beni mutlu eden. Metalin dönüşümünü izlemek, ona bir ruh katmak beni büyüleyen kısım oldu. Ona şekil vermeyi sevdim. Metali biraz hayata benzetmiş olabilirim. Hayatın da zor, dirençli kısımları vardır ama ona şekil ve yön verecek olan biziz. Biraz bununla bağdaştırdım." ifadelerini de kullandı.
10 "Önemli olan bana ait bir yer olmasıydı"
Soyuğur, hayalini kurduğu atölyesini açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ne kadar küçük olursa olsun bana ait bir yer olmasıydı önemli olan. Üniversitede atölyenin içinden bile geçemiyorken şimdi kaynağımı, zımparamı yapıyorum. Yaralanıyorum, elimi kesiyorum. Bunların üzerine gitmek kendimi çok daha güçlü hissettiriyor. Bu bana ilham veren ve ayaklarımın üzerinde durmam gerektiğini hissettiren bir olgu." diye konuştu.
11 "Her heykelin bir hikayesi var"
Genelde figüratif çalışmalar yaptığını, her heykelin bir hikayesinin olduğunu, bazı eserlerin proje bazlı, bazılarının ise duygulardan ortaya çıktığını anlatan Soyuğur, gününün neredeyse tamamını atölyede geçirdiğini kaydetti.
12 "Kaynak yaptığımı görüyorlar ama bunu bir kadının yaptığını düşünemiyorlar"
Atölyesinde çalışırken kendisini görenlerin çok şaşırdığını da kaydeden Gülfidan Soyuğur, şöyle devam etti:
"Kaynak yaptığımı görüyorlar ama bunu bir kadının yaptığını düşünemiyorlar. Sanayide birçok ağabey tanıdığım var. Birinden tüp alıyorum, birinden metal alıyorum. Sanayiye girdiğimde sanki arkadaşlarımın arasına girmiş gibi oluyorum. Benim için keyifli oluyor. Atölyem benim terapi merkezim. Tüm kaygımı ve stresimi, ruhsal boşluklarımı kapının dışında bırakıyorum. Çekiç darbeleriyle, kaynakla, zımparayla tüm stresimi atıyorum. Buradan çıktığımda 'şifa bulmuş' olarak çıkıyorum. Bu benim için çok kıymetli."
13 Atölyesini büyütmeyi hedefliyor
Atölyesini büyütmeyi hedeflediğini anlatan Soyuğur, "Bir yerde çamur, bir yerde ahşabı metalle birleştirebildiğim daha büyük işler yapabileceğim bir alan istiyorum. Sonraki hedefim Türkiye'nin birçok yerinde heykellerimi görebilmek. Şu an Alaçatı Marina'da bir heykelimi görebilirsiniz ama daha farklı yerlerde de görmek istiyorum. İleriki zamanlarda da imkanım olursa o atölyenin kapılarını insanlara açmak istiyorum. Kadınlar gelip benimle heykel yapabilsinler. Yaşadıklarını o heykele aktarabilsinler istiyorum." ifadelerini kullandı.