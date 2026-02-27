Metali sanata dönüştürüyor: Her eserin bir hikayesi var

Atölyesinde çalışırken kendisini görenlerin çok şaşırdığını da kaydeden Gülfidan Soyuğur, şöyle devam etti:

"Kaynak yaptığımı görüyorlar ama bunu bir kadının yaptığını düşünemiyorlar. Sanayide birçok ağabey tanıdığım var. Birinden tüp alıyorum, birinden metal alıyorum. Sanayiye girdiğimde sanki arkadaşlarımın arasına girmiş gibi oluyorum. Benim için keyifli oluyor. Atölyem benim terapi merkezim. Tüm kaygımı ve stresimi, ruhsal boşluklarımı kapının dışında bırakıyorum. Çekiç darbeleriyle, kaynakla, zımparayla tüm stresimi atıyorum. Buradan çıktığımda 'şifa bulmuş' olarak çıkıyorum. Bu benim için çok kıymetli."