eBay e-ticaret şirketi Perşembe günü yaptığı açıklamada, son işten çıkarma dalgasında yaklaşık 800 kişiyi, yani iş gücünün %6′sını azaltacağını belirtti.

eBay sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, işletme genelinde yeniden yatırım gerçekleştirilmesi ve kurumsal yapının stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilmesi için adımlar atıldığı belirtildi.

eBay sözcüsü yaptığı açıklamada, ”İşletmemizin genelinde yeniden yatırım yapmak ve yapımızı stratejik önceliklerimizle uyumlu hale getirmek için adımlar atıyoruz; bu da çalışanlarımızın bazı rollerini etkileyecektir. Etkilenen çalışanların katkılarından dolayı minnettarız ve onlara özen ve saygıyla destek olmaya kararlıyız” dedi.

CNBC'de yer alan habere göre; eBay, işten çıkarmaların şirket genelinde yaygın olduğunu ve kararların işletme modeli ihtiyaçları, mükerrerlik alanları ve gelecekteki önceliklere uyum göz önünde bulundurularak alındığını belirtti.

Şirketin son yıllık raporuna göre, 31 Aralık 2025 itibariyle dünya genelinde 12 bin 300 çalışanı bulunuyordu.

eBay, son yıllarda çalışan sayısını azaltmaya devam ederken, aynı zamanda yapay zekaya daha fazla yatırım yapıyor. Şirket, dahili olarak yapay zeka araçları uyguladı ve bu teknolojiyi alıcı ve satıcı deneyimlerine entegre etmeyi hedefledi. Ayrıca, ajan tabanlı web tarayıcısı için OpenAI ile ortaklık kurdu.

eBay, geçen hafta yayınladığı dördüncü çeyrek gelir raporunda, odak kategorilerindeki brüt mal hacminin yıllık bazda %16′dan fazla arttığını belirtti.