Otel odasının temiz olduğunu nasıl anlarsınız? İşte 10 gizli işaret

Otel odasında hijyenin en temel göstergesi kuşkusuz nevresim takımlarının temizliği. Yatak örtüleri, çarşaflar ve yastık kılıflarının her misafir sonrası değiştirilmesi ve yüksek ısıda sterilize edilmesi kritik bir önem taşıyor.

Asıl gizli tehlike ise çoğu zaman temizliği ihmal edilen dekoratif yastıklar ve yatak şalları oluyor. Eğer bu ürünler güzel kokuyor ve leke barındırmıyorsa, otelin yüksek bir temizlik disiplinine sahip olduğundan emin olabilirsiniz.