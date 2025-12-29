Petrol aramasından dünya mirasına: Çoğa Zanbil

UNESCO Mirası: 1979 yılında İran'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ilk alanı olmuştur.

Mühendislik Harikası: Şehir, o dönem için devrim niteliğinde olan, yaklaşık 45 km uzaklıktaki bir nehirden su getiren gelişmiş bir kanal sistemi ve su arıtma tesisine sahipti.

Korunmuşluk: Asur Kralı Asurbanipal tarafından MÖ 640'ta yıkılmış olsa da, kumlar altında kaldığı için yüzyıllarca korunmuş ve 1930'larda tesadüfen (petrol aramaları sırasında) yeniden keşfedilmiştir.

Çoğa Zanbil ismi yerel dilde "Sepet Tepesi" anlamına gelir; bu isim yapının keşfedilmeden önceki tepemsi görüntüsünden dolayı verilmiştir.