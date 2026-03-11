ARA
  • British Airways, Orta Doğu'da bazı bölgelere bu ayki uçuşlarını iptal etti

İngiliz havayolu şirketi British Airways, bölgede artan gerilim nedeniyle Orta Doğu'daki bazı noktalara bu ayki uçuşlarını iptal etti.

Anadolu Ajansı
Şirketin açıklamasında, British Airways'in Orta Doğu'da devam eden "belirsizlik ve hava sahası istikrarsızlığı" nedeniyle uçuş programında değişikliğe gittiği kaydedildi.

British Airways'in bu ay Amman, Bahreyn, Doha, Dubai ve Tel Aviv'e ve bu şehirlerden yapılacak tüm uçuşlarının iptal edildiği belirtilen açıklamada, Abu Dabi'ye gidiş ve dönüş uçuşlarının da "bu yılın ilerleyen dönemlerine kadar" gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, "Durumu sürekli olarak gözden geçiriyoruz ve müşterilerimizle iletişim halinde kalarak onlara çeşitli seçenekler sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

