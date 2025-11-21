Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun 1949 yılında yaptığı "El sueno (La cama)" adlı otoportresi, ABD’nin New York kentinde düzenlenen müzayedede alıcı buldu. Kahlo’nun otoportresi Sotheby's Müzayede Evi'nde dün yapılan açık arttırmada 54.7 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı.

Alıcının kimliği açıklanmadı

Otoportre, Georgia O’Keeffe’nin 2014 yılında 44.4 milyon dolara satılan Jimson Weed/White Flower No 1 adlı tablosu rekorunu geride bırakarak müzayede evi tarihinde en yüksek fiyata alıcı bulan kadın sanatçı eseri oldu. Ayrıca, New York’taki Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan satış Kahlo'nun Latin Amerikalı bir sanatçının eserleri için kendi müzayede rekorunu da kırdı. Tabloyu müzayedeye çıkaran ve kimliği açıklanmayan sahibinin, eseri 1980 yılında New York'ta düzenlenen bir müzayedede satın alındığı kaydedildi. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Rekor fiyata satılan otoportre, Kahlo'nun eserlerinin sanatsal anıt ilan edildiği Meksika dışında özel koleksiyonlarda bulunan az sayıdaki eserinden biri. Kahlo'nun Meksika'daki kamu ve özel koleksiyonlarda bulunan eserleri yurtdışında satılamıyor ya da imha edilemiyor.

"El sueno (La cama)" adlı otoportrede, Kahlo bulutların üzerinde süzülen bir yatakta uyurken tasvir ediliyor. Kahlo, altın bir battaniyeye sarılı, yeşil sarmaşıklar ve yapraklarla sarmalanırken yatağın üzerinde dinamitle sarılmış farklı çiçeklerle sarmalanan bir iskelet figürü yatıyor.