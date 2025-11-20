Temettü tarihini duyurdu: 4,25 TL

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre şirket pay başına brüt 5 TL, net 4,25 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Aralık, ödeme tarihi ise 9 Aralık.

Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimiz 30.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin alınan karar çerçevesinde, Yönetim Kuruluna dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda verilen yetki kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 20.11.2025 tarihli 2025/29 nolu toplantısında;05.12.2025 tarihi itibariyle kar dağıtımının yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Yönetim kurulu daha önce temettü kararını şöyle açıklmıştı:

Yönetim Kurulu'nun 03.04.2025 tarih ve 2025/11 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2024 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 5 TL (% 500), net 4,25 TL(% 425) nakit kâr payına tekabül eden, brüt (90.000.000 TL) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

